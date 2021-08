El carismático personaje de ‘La Uchulú’ tuvo una caída mientras grababa en el programa “El Reventonazo de la Chola”, que se transmitirá este sábado desde las siete de la noche, por América TV.

Durante el segmento donde mostraban lo mejor del circo la ‘Chola Chabuca’, la popular tiktoker, por travieso, hizo un salto en una valla con un globo, pero no calculó bien y terminó tirado en la colchoneta.

La intención de la Uchulú fue superar en la secuencia mencionada al invitado Christian Domínguez, en dicha prueba. Y si bien, la caída se vio de manera aparatosa, no se trato de nada de cuidado

No contenta con la travesura, el comediante pidió volver intentarlo, pues se considera una “chica aguerrida” y de retos. Sin embargo, ‘La Uchulú’ aclaró que la caída no fue premeditada y que no paso más de un susto.

“En realidad, esto me pasó por traviesa. No estaba pauteada en ninguna secuencia. Pero yo soy aguerrida y calculé mal ese salto, pero me encuentro bien gracias a Dios. Solo fue un susto y de las caídas, de los errores, se aprende. Así que este sábado verán cómo fue todo lo que pasé en el programa”, refirió fuera de pantallas.

Además, señaló que seguirá haciendo reír al público no solo en el espacio humorístico de América TV, sino también en el circo Kausachun Bicentenario, que prepara una función especial este domingo por el Día del Niño en la carpa que está ubicada en la Cúpula de las Artes del Jockey. Y las funciones de fines de semana se amplia hasta el 30 de agosto.

“Yo estoy dedica a seguir creciendo como artista y uno de mis objetivos es que mis seguidores disfruten con lo que hago, así que vamos a seguir en el circo hasta fin de mes”, mencionó.

(Fotos y Video: (América TV | Instagram/@lauchulu).

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO