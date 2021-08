La influencer Joanna Kenny busca romper los estereotipos de belleza impuestos en la sociedad y por esto presume de su bigote en redes sociales, para que las mujeres se acepten como son.

La joven se ha vuelto viral por mostrar las imperfecciones de su rostro; es que Joanna decidió negarse a usar filtros en sus fotografías.

La británica tiene actualmente más de 80,000 seguidores en Instagram donde ha dedicado a hablar de la belleza y de cómo acciones como rasurarse son un privilegio.

“Como muchas otras personas, crecí creyendo que el vello facial era antihigiénico, que no era atractivo y que era masculino. Es algo que debemos desaprender como sociedad”, contó Joanna en su red social.

“Resaltar mi vello no es una tendencia, es un recordatorio de que depilarse es un privilegio y debería ser una decisión personal libre del juicio de otros, sin importar el género”, añadió la influencer.

Aunque muchas mujeres apoyan el movimiento de Joanna Kenny, también hay quienes la critican; incluso algunos internautas ha asegurado que por lucir de esa manera su bello facial no va a lograr entablar una relación sentimental.

Ante esto, la ‘influencer’ compartió un video al lado de su pareja para asegurar que el físico no debe ser un tema relevante al momento de tener un romance.

“Me ama. Estamos casados. No uso rímel en mi labio para ningún otro propósito que para enfatizar lo peluda que estoy, ¡esto es normal!. Elegir no quitarme el vello facial no me hace fea a mí ni a ninguna otra mujer. No tomo decisiones sobre mi cuerpo para complacer a mi esposo ni a ningún otro hombre. Él respeta eso y lo amo por eso”, reveló la joven de 25 años.

Además de lucir su bello facial con naturalidad y de querer que se dejen a un lado el falso aspecto que dan los filtros de redes, Joanna también muestra su cuerpo como es: con estrías y celulitis.

