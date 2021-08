La exintegrante de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ Michela Elías se animó a contar detalles íntimos de su vida y confesó que viene atravesando en duro cuadro de depresión.

Durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’ de este viernes 13 de agosto, la joven de 25 años se sinceró y reveló que hace poco intentó quitarse la vida al cortarse las venas de la muñeca con una cuchilla de afeitar.

“Intente acabar con mi vida porque ya no aguantaba vivir, me corté las venas yo sola en mi cuarto, agarré una gillette y me corté”, contó Michela entre lágrimas.

“A raíz de eso me di cuenta que tenía que buscar ayuda”, añadió la exchica reality y precisó “No es justo para mi mamá y para mi familia”.

La pesadilla de Michela habría empezado hace unos años cuando notó que otros chicos reality eran llamados para otro programa juvenil y ella, no.

“Yo siento que yo no valgo como las demás, nunca me he sentido cómoda, siempre he sentido que quizás no me daban el valor que le dan a otras personas”, añadió muy contrariada. .

Por último, indicó que actualmente se encuentra medicada con tratamiento psiquiátrico y psicológico.

