¡ARDE TROYA! Leonard León vuelve a sacar las garras y arremete nuevamente con todo contra Karla Tarazona. El cumbiambero conversó con el programa ‘Magaly TV, La Firme’ y tuvo fuertes calificativos contra su expareja.

Durante el show de Magaly Medina de este viernes 13 de agosto el cantante de cumbia se refirió otra vez a Rafael Fernández y sostuvo que no le tiene que agradecer nada.

“¿O sea tengo que estar agradeciendo a su nueva pareja y si termina con él y está contra pareja. ¿También le tengo que agradecer? Y si termina con esa última y esta con otra, ¿también le tengo agradecer?”, indicó en un inicio.

“Ellos tienen su padre, pero lamentablemente por razones y cosas de ella no se puede”, añadió Leonard.

El cantante también fue consultado sobre por qué no deja que sus hijos vayan a verlo a Chiclayo.

“Son por varias razones. Mi mamá, en este tiempo, no se había vacunado. Mi mamá es una persona vulnerable. Para que ellos vengan hasta Chiclayo me parece raro, lo que venga de ella me parece bastante raro”, dijo.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Leonard León?

Karla Tarazona no se quedó callada luego de que el padre de sus dos primeros hijos, Leonard León, la llamara “mentirosa” y minimizara la presencia de Rafael Fernández, esposo de la conductora de televisión y quien ha asumido las responsabilidades de padre que, asegura, el cantante de cumbia no hace.

“Rafael Fernández es mi esposo, es un empresario muy exitoso, de muy ben corazón. Es la persona que le dio todas las facilidades a tus hijos para ir a verte a Chiclayo, es la persona que emocionalmente cumple lo que hace lo que tú no sabes hacer, y la que aporta lo que tú hasta ahora no haces con tus hijos”, expresó la conductora radial.

