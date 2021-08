¡Indignada! Así se mostró Karla Tarazona tras las declaraciones de Leonard León a un medio local. La conductora radial conversó con el programa ‘Magaly TV, La Firme’ donde salió como una ‘fiera’ a defenderse de los cuestionamientos del cantante.

El cumbiambero acusó de ‘mentirosa’ a la conductora radial pues asegura que no le permite ver a sus hijos. Además se refirió de manera despectiva de Rafael Fernández.

Ahora en la última emisión del programa de Magaly Medina, Karla se mostro furiosa y sacó las garras por su ‘Rey de los huevos’ y le ‘pone el parche’ al popular ‘Leoncito’.

“Yo tengo el régimen que firmamos por mutuo acuerdo, donde el tiene horas de visita, pero hasta hoy no cumple... Se le ha dado todas las facilidades pero él no quiere”, dijo Tarazona en un primer momento.

“Rafael Fernández es mi esposo, es un empresario muy exitoso de muy buen corazón que fue quien le dio el teléfono que tu no has mandado a tus hijos. Es la persona que le dio todas las facilidades a tus hijos para ir a verte a Chiclayo”, añadió muy indignada.

Bajo esa linea, expresó lo siguiente: “Rafael Fernández es la persona que emocionalmente cumple lo que tú no sabes hacer hasta el día de hoy. Rafael Fernández es él que aporta lo que tú hasta el día de hoy no has cumplido con tus hijos”.

