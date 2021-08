El empresario gastronómico Augusto Sánchez propietario de la cevichería ‘Mi Barrunto’ defendió la atención brindada el expresidente de Bolivia Evo Morales quien almorzó este jueves en su restaurante y aseguró que no discrimina “a ninguna persona”.

A través de un video publicado en la cuenta institucional de Facebook de ‘Mi Barrunto’, Sánchez destacó que tras su atención al exmandatario boliviano porque “se va a hablar de cómo el Perú recibe a un expresidente” y lamentó que se le critique por “temas políticos”.

“Acá en Mi Barrunto, atendiendo a toda la familia peruana. Bueno veo que hay gente que está un poco alterada, dolida, triste, no sé bueno. Son reacciones que de repente tienen que ver con algún odio personal hacia algún tipo de persona, no sé, no tienen que resaltar otros temas más que el tema político, ¿no?”, se preguntó.

“Nosotros somos una empresa peruana y antes que todo, nosotros no discriminamos a ninguna persona. Vamos mucho más allá: ser embajadores y demostrar que la cocina peruana rebota a nivel mundial. [...] Esto rebota a nivel internacional y se va a hablar de cómo recibe a un expresidente el Perú y eso al final repercute en el turismo”, manifestó.

Este jueves dio a conocer que Evo Morales almorzó en el restaurante ‘Mi Barrunto’ y tuvo la oportunidad de aprender cómo se prepara un ceviche y otros platillos típicos del Perú.

El pasado martes 10 de agosto Morales Ayma reveló a través de su cuenta de Twitter que retornó al Perú luego de su presencia en la ceremonia de cambio de mando del presidente Pedro Castillo y su juramentación en Ayacucho por una invitación de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep).

El sindicado fundado por Castillo Terrones invitó al exmandatario boliviano para que sea ponente del foro “El papel de las organizaciones populares en los cambios políticos, económicos y sociales en América Latina”.