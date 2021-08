Leonard León le responde con todo a Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, quién aseguró hace unos días que el cumbiambero es un ‘padre ausente’.

Como se recuerda, el empresario reveló que Leonard León no cumple con la manutención de sus hijos y le exigió que asuma sus obligaciones.

“Si tienes que pasar 500 (soles), pues pasa esa cantidad porque tus hijos tienen que comer, estudiar... Que dé lo que que le corresponde, como hombre tiene que asumir. Como siempre le digo a Karla, si no quiere hacerlo o etc. son cosas que la ley ya se encargará de verlas”, expresó el popular ‘Rey de los Huevos’ en el set de Magaly.

Al ser consultado por las declaraciones de Rafael Fernández, el cantante de cumbia aprovechó para ‘ningunearlo’ y le respondió tajantemente.

“¿Quién es esa persona? No existe para mí.”, indicó León.

Además, Leonard también acusó a Karla Tarazona de mentirosa. “Las cosas no son como las presenta ella. La señora me ha hecho fama de mal padre y que no deseo estar con mis hijos, miente a la gente y lamentablemente muchos le creen”, añadió.

