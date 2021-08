Este jueves 12 de agosto, Patricio Parodi se animó a hablar sobre su vida sentimental en el reality ‘Esto es guerra’. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la sutil indirecta que le mandó a su expareja Flavia Laos. “No me gusta ir mucho a discotecas, ya no, y no tomó ron”, comentó el popular ‘Pato’. Como se recuerda, la actriz se encuentra de ‘fiesta en fiesta’ en Estados Unidos disfrutando de su soltería. (Video: América TV).