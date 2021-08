El empresario Rafael Fernández estuvo con el set de “Magaly TV La Firme” y habló sobre los hijos de su esposa Karla Tarazona.

Rafael Fernández expresó tenerles mucho cariño a los niños, pero reconoció que le toca la parte más difícil, pues debe corregirlos cuando es necesario. Además reconoció que a veces los menores necesitan de su padre.

“Él el Día del Padre me escribe una carta y a mi me toca mucho corregirlos, pero a veces tengo que ser el duro. Pero además porque sé la situación que pasan. A veces los chicos añoran a su padre y no están”.

Sobre el hijo mayor de Karla Tarazona, Rafael Fernández, indicó que es un muchacho muy inteligente. “Son buenos chicos, tienen buenos sentimientos. Stefano es súper inteligente, es re inteligente que puede abrir y cerrar redes y algo de lo que yo me quedo anonadado porque es algo que hace sin haberlo practicado”.

Rafael Fernández contó que pese a que es él quien corrige, igual los menores lo estiman mucho. “Es raro porque yo soy el que más le corrijo. Yo le digo: ustedes son dueños de sus actos y los actos tienen consecuencias, entonces les digo que cualquier cosa que tú hagas, va a tener consecuencias”.

