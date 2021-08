La periodista Verónica Linares se mostró indignada por las recientes declaraciones del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien cuestionó la labor de la prensa peruana. Como se sabe, en las últimas actividades oficiales del Presidente Pedro Castillo, el Gobierno ordenó que los medios de comunicación privados no ingresen a Palacio de Gobierno.

“El congresista Bermejo dijo también que la prensa tiene la responsabilidad de dar paz al país, ¿qué es lo que habrá querido decir? Porque los periodistas vamos a seguir intentado ir a las actividades oficiales del Presidente de la Republica, así no nos dejen”, comentó la presentadora de América Noticias.

Las restricciones a la prensa vienen desde el día en Pedro Castillo iba a juramentar a los 16 ministros de su Gabinete, el pasado 30 de julio. En aquella ocasión, no se permitió el ingreso de periodistas al Gran Teatro Nacional de Lima.

“Vamos a seguir mostrando lo que existe, que hay un grupo de personas que no están de acuerdo con las medidas que (el Gobierno) están adoptando. No se preocupen, nuevamente a las autoridades no les gusta el trabajo de la prensa, así es la política”, comentó indignada la figura de América TV.

