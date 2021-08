Está de luto. La conocida conductora del programa mexicano “Hoy” de Televisa, Galilea Montijo, confirmó este viernes la lamentable muerte de su padre a causa del coronavirus o COVID-19.

La conductora, quien dijo no tener muchos recuerdos junto a él, expresó sentir dolor por la partida de su progenitor. Además, se mostró conmovida pese a que se presumía que no tenían una buena relación, pues este se había separado de su madre.

Junto a sus compañeros, Galilea Montijo confirmó la noticia del deceso de Gustavo Montijo Talamantes y contó haberlo aceptado nuevamente en su vida por la felicidad de su madre. Además, agradeció haber tenido la oportunidad de haber podido ver por sus padres.

“A pesar de tener pocos recuerdos y vagos con mi papá, me entristece su partida. Hace diez años, él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, yo lo acepté por la felicidad de mi mamá que siempre ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá. Dios y la vida me dio la oportunidad de ver por ambos de estar al pendiente de ellos. Y ahora que mi papá se fue me toca ver por mi mamá como lo hice desde el primer momento en el que empecé a trabajar”, expresó Galilea Montijo en medio del llanto.

Galilea Montijo también reveló que su padre estuvo diez días hospitalizado y que tenía las dos vacunas para evitar gravedad del virus, sin embargo, falleció a causa de la enfermedad.

