¡Saca las garras! Leonard León no se quedó callado y durante una entrevista a un medio local aseguro que todo lo que dice Karla Tarazona es mentira. Además señalo que la exconductora no le permite ver a sus hijos.

El cantante de cumbia fue consultado sobre el proceso que tiene con Karla Tarazona por la pensión de sus hijos y reveló lo siguiente:

“La señora siempre quiere poner trabas jurídicas para que no los vea o no me den la variación del régimen de visitas de mis hijos. Por si acaso ya estoy por ganarlo, pronto sale la sentencia a mi favor”.

Como se recuerda, la locutora radial ha repetido en más de una oportunidad que Leonard es un ‘padre ausente’, ante esto, el cumbiambero contestó:

“Las cosas no son como las presenta ella. La señora me ha hecho fama de mal padre y que no deseo estar con mis hijos, miente a la gente y lamentablemente muchos le creen.”

Además, indicó que él tiene todo derecho de ver a sus hijos, “que se acaben tantas condiciones, esa es la realidad. Acá se tiene que respetar la filiación de padre a hijo.” sentenció muy indignado para el diario El Popular.

