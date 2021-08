Michela Elías estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando” junto a Chris Soifer para comentar sobre el pedido de prisión preventiva para Laura Bozzo, quien presuntamente habría vendido una propiedad embargada por el SAT.

Tras ser consultada sobre el tema, la exchica reality no dudó en emitir su comentario sobre la ‘abogada de los pobres’. “A mí me da muchísima pena Laura porque como vieron, estaba bailando en bikini como si nada”, comenzó diciendo.

“Ya pensaba que la iba hacer, que se podía volar de la justicia mexicana, pero creo que como ustedes dijeron, allá la justicia si es un poco dura, y se tiene que respetar al pie de la letra”, agregó bastante tajante.

Sin embargo, al finalizar dicha intervención, la también modelo no dudó en mandarle ‘su chiquita’ al programa matutino de Latina TV. “Espero que la próxima no me inviten solo para comentar de Laura Bozzo”, manifestó incómoda la popular ‘Sazón’.

