Aldo Miyashiro y Erika Villalobos tienen 17 años de casados y dos hijos. Ellos contrajeron matrimonio religioso en el año 2005, en la iglesia Sagrado Salvador de Pachacamac.

Ahora la pareja podrían separarse por segunda vez debido al ampay que sacó el programa ‘Magaly TV La Firme’, en la edición del martes 19 de abril, donde se ve a Miyashiro con su exreportera en situaciones cariñosas.

Cabe indicar que Aldo Miyashiro y su esposa no comparten fotografías en redes sociales desde hace tiempo. El último mensaje público que dedicó la actriz Erika Villalobos a su esposo fue durante la pandemia por el Covid-19, en marzo del 2020.

“Nada fácil esta aventura. Y como tampoco es fácil el momento que estamos viviendo me permito relajarme alterando la foto original con unas caritas un poco más regordetas de nosotros ahora. ‘Aceptas pasar la cuarentena conmigo?’. ‘Sí, acepto’””, fueron las palabras que escribió en ese entonces.

Un año antes, en el 2019, cuando cumplían 14 años de matrimonio, la actriz le escribió a Aldo: “Y es que nuestra vida siempre fue muy dura. La escalera que teníamos que subir era muy empinada y cada escalón dolía. Nuestras variables eran muy difíciles de combinar. Él no sólo es de Marte y yo de Venus, somos de distintas galaxias. No tengo idea de cómo nuestras órbitas se cruzaron pero aquí estamos contra todo pronóstico”

Aldo Miyashiro y Erika Villalobos se separaron

Aldo Miyashiro y Erika Villalobos ya enfrentaron una crisis en su matrimonio, por lo cual se separaron. En el año 2010 tuvieron un quiebre en su relación, pero ambos decidieron luchar por su amor, así que el año siguiente regresaron y hasta ahora se mantienen juntos con sus hijos.

“Las razones por las que nos separamos han sido varias, no un simple hecho. Quiero aclarar eso y que se entienda que no nos hemos separado porque Aldo sea juerguero. Otro rumor es la infidelidad, pero tampoco fue por esa la razón, aunque hay algunos medios que quieren dar a entender eso. Además, se pensó bien sobre la separación porque tenemos dos hijos”, había declarado la ex Torbellino en ese entonces.

La actriz Érika Villalobos también explicó los motivos que la llevaron a tomar la extrema decisión de separarse de su esposo, Aldo Miyashiro, pese según dijo, a que se siguen queriendo: “Somos demasiado diferentes y siempre luchábamos y luchábamos para mantener esas diferencias sin que se noten”

Ellos estuvieron separados ocho meses, hasta que los actores decidieron darse una nueva oportunidad y retomar su relación. “Yo sé que he cometido muchos errores. Es de hombre reconocerlo”, afirmó Miyashiro aquella vez.

Por qué Aldo Miyashiro no publicaba su amor en redes

El actor afirmó que prefiere mantener a su matrimonio fuera de las redes sociales ya que es el único momento en el que ambos están fuera de las pantallas.

“Tratamos de cerrar nuestro espacio lo más que podemos, al igual que cuando viajamos. No mostramos mucho porque nuestra intimidad es el único momento que tenemos. Tratamos de que las cosas de nuestro hogar sean solo nuestras”, señaló.