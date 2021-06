¡Tiernas imágenes! Daniela Zambrano es una de las concursantes que pasó la primera etapa de las audiciones a ciegas del programa “La Voz Perú”, eligiendo como entrenador a Guillermo Dávila. Sin embargo, ella ya había participado anteriormente y reveló que Eva Ayllón fue su coach.

En ese sentido, la abuelita de Daniela estuvo presente viendo su casting a ciegas y le contó a Cristian Rivero que siempre ha sido fanática de la cantante criolla.

Frente a ello, el conductor no lo dudó ni un segundo y llevó a la señora Gladys al set de televisión para que goce al lado de Eva por el día de su cumpleaños.

“La he traído porque no sabes lo emocionante que fue con tu familia, esta mujer te ama, te ha seguido desde el principio tu carrera y hoy es su cumpleaños... Quisiera que le regalaras esa canción que me obsequiaste a mi por mi cumpleaños”, comenzó diciendo Cristian.

Gladys no se imaginó que la propia Eva Ayllón le interpretaría con mucho cariño una canción por su cumpleaños, y hasta le dio un obsequio.

“Agradezco tanto esto, es increíble, nunca imaginé estar en un set con mi nieta, contigo Eva, con tantas personas amables. Nunca pensé estar así, pero llega el momento. Me siento feliz, nunca he pasado un año tan bonito”, dijo con la voz entrecortada.

