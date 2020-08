La actriz Laly Goyzueta volvió a la pantalla chica y encarna a ‘Lorena’ en la serie “La otra orilla”, que produce Michelle Alexander y se centra en el tema del coronavirus. Goyzueta contó que no lo pensó dos veces cuando la llamaron para el papel, pues la pandemia había afectado sus ingresos económicos.

“Dije sí rápido, porque a ver yo no pensaba trabajar este año. Soy actriz y también daba clases en un gimnasio y estas dos actividades no se pueden desarrollar, al menos este año. Que me den la oportunidad de hacer esta telenovela lo sentí como un milagro. Te juro por Dios, en ese momento dije: qué afortunada soy”, dijo en entrevista a Correo.

Se identifica con ‘Lorena’

Sobre su personaje en la novela, comentó que ella se ha vuelto más precavida luego de ver que gente de su entorno fallecía.

“Lorena es así, todo lo baña en alcohol, es maniática. Lo que rescato de ella es que si bien no podemos vivir eternamente asustados, sí creo que uno debe mantener los protocolos, debe esforzarse para mantener la higiene, y que esos hábitos se queden entre nosotros”.

“Para mí es un reto como actriz tratar de mantener el interés de la audiencia estando prácticamente sola, pero tengo la suerte de contar con unos maravillosos directores, una linda historia y compañeros de lujo. Yo trabajo casi todas mis escenas con Alicia Mercado que es mi hija en la ficción y con Gonzalo Molina, qué te puedo decir, ambos talentosísimos”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Gimnasios sin fecha de reapertura

Gimnasios sin fecha de reapertura