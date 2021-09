El reality show “La Casa de los Famosos” en el que participan figuras del espectáculo internacional ha llamado la atención de todos sus seguidores luego que Celia Lora, hija del recordado líder y vocalista del grupo “El Trí”, Alex Lora, hiciera una revelación que involucraría a la producción del mencionado programa de Telemundo.

Lora se mostró muy incómoda e incluso amenazó con abandonar el programa argumentando que la producción del reality acudió a su casa sin su consentimiento y que fue en ese momento donde obtuvieron algunas de sus prendas de vestir de ella.

Cabe recordar que “La casa de los famosos” es el nuevo reality show que Telemundo estrenó el pasado 24 de agosto, donde 15 celebridades de distintos países son obligados a vivir bajo el mismo techo, sin poder comunicarse con el mundo exterior. Cada semana, los participantes exponen su lado más íntimo mientras tratan de sobrevivir a la convivencia para poder llegar a la final.

Al mismo estilo que el “Gran hermano”, los concursantes en todo momento estarán siendo vigilados durante los 7 de días de la semana y todo lo que se realice dentro del inmueble quedará registrado bajo el lente de más de 50 cámaras y 60 micrófonos.

En el programa, además de Celia Lora también participan Gabriela Spanic, Pablo Montero, Kimberly Flores, Tefi Valenzuela, entre otros.

Los participantes de La casa de los famosos, reality que se estrenó el 24 de agosto de 2021 por Telemundo (Foto: Telemundo/Instagram)

¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ CON CELIA LORA?

La hija del rockero se pronunció a fines de agosto del 2021 donde señaló que la producción del programa de Telemundo entró a su domicilio sin su consentimiento. Además, sostuvo que le han pedido ocultar sus tatuajes y cambiar de ropa.

Agregó que los abogados de la cadena televisiva le pidieron que no usara una playera de las Tortugas Ninja, pero ella refiere que en ningún momento la producción le indicó eso y que no contento con eso decidieron ir a su domicilio por más ropa.

Lo que muchos se preguntarán es ¿cómo Celia Lora se llegó a enterar de eso? y la respuesta fue que ella se dio cuenta cuando le dieron ropa que ella había dejado en su casa.

Durante el confesionario Celia quiso hablar con producción y le sugirieron que se tenía que tapar los tatuajes debido a que en ellos se leían palabras altisonantes.

“Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre y también me acaban de decir que que crees, que me ponga manga larga”, expresó Celia. “¿Sabes qué? Me quiero ir a mi casa”, anotó.

¿QUÉ DICE EN EL TATUAJE QUE TIENE CELIA LORA?

La artista quien se mostró muy incómoda por el accionar que había realizado, presuntamente, la producción de Telemundo, es amante de los tatuajes y, por ello, tiene algunos de ellos en distintas partes del cuerpo.

Precisamente, al que ella hizo alusión fue el que tiene en el brazo el cual tiene la frase: “you *** with me you ** with the best”.

Luego que expresara su molestia y explicara todo el asunto, no se le vio durante las transmisiones del programa. Tampoco se fue vista durante la fiesta que la cadena televisiva realizó para los inquilinos de la vivienda.

Lo que si llamó la atención es que luego de la celebración, Celia fue vista con los tatuajes de sus brazos tapados con dos stickers.