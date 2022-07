El actor Lászlo Kovács presentó a su novia Mili Asalde en una nota del programa “En boca de todos”, donde contaron que se casarán por civil en un exclusivo hotel del distrito de San Isidro.

En el lugar, la novia del popular ‘Tito’ contó cuándo se conocieron: “Todo se remonta hace 10 o 12 años atrás”. “En el primer año de las giras de “Al fondo hay sitio”, en la primera temporada de “Al fondo hay sitio”, o sea, 2008, nosotros visitamos muchas ciudades del Perú y visité la ciudad de mi prometida, Chiclayo, y (la conocí) en una discoteca”, recordó Lászlo Kovács.

Sin embargo, en ese momento, Mili Asalde no cayó en las redes de Lászlo Kovács: “No inspiraba ninguna confianza, entonces dije bueno, ya me voy, cuídense, síguela pasando divino y no sé qué, y el muchacho me agarró la mano. En ese momento yo dije de repente madure más adelante”.

En efecto, la pareja se reencontró cuatro años después: “13 años después, lo peor es que nos volvimos a encontrar hace 4 y todavía no estaba madurito”.

“Le he dicho ‘oye, pero aprovecha, estoy dispuesto’, y ella siempre ha dicho ‘no, ahí nomás’ y eso ha terminado por realmente enamorarme”, admitió Lászlo Kovács.

La novia también bromeó sobre el precio del anillo de compromiso: “Al día siguiente que me pidió la mano yo de inmediato fui a calcular cuánto ha costado”.

Por su parte, el actor de “Al fondo hay sitio” explicó que la boda civil será un evento muy pequeño: “La recepción va a ser aquí, es algo pequeño. El religioso espero hacerlo en Chiclayo”.

Fuente: América Televisión

