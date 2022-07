La abrupta salida de Gino Pesaressi de la conducción del magazine ‘En boca de todos’ generó todo tipo de especulaciones en la farándula local. Incluso, se rumoreó que el exchico reality no habría cumplido con las expectativas de la producción del espacio de América TV y por eso fue despedido.

En diálogo con un diario local, el exintegrante de ‘EGG’ confirmó su salida de ‘EBDT’, pero dejo en claro que no fue retirado por algún altercado con la producción o con alguno de sus excompañeros, Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón.

“¿Especular? ¿Quién o qué? Todo bien chicos, más bien gracias por preguntar. Y disculpa por no poder atender, pero estoy resolviendo unos temas. Simplemente terminó mi participación en el programa”, respondió Gino Pesaressi cuando le preguntaron por su salida de EBDT.

“Todo perfecto! Aprendí muchísimo de ellos y me llevo lo mejor de cada uno, me siento afortunado de haber generado una linda amistad con mis ex compañeros”, agregó.

Por otro lado, Gino Pesaressi descartó tener un proyecto televisivo en otro canal. “Estoy emprendiendo mi primer local de comida, así que tengo que estar metido 24/7 viendo lo de la obra y la búsqueda de personal. Espero les calme un poco sus dudas. Estamos a dos semanas aproximadamente de su apertura”, reveló a El Popular.

