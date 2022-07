Durante el inicio de ‘Magaly TV, la Firme’, la ‘urraca’ Magaly Medina criticó duramente a la exmodelo Tilsa Lozano, quien se burló de Christian Cueva por lucir un terno rosa en la boda de sus padres. La exconejita dejo entrever que al popular ‘Aladino’ no le quedó bien ese vestuario debido a su ‘apariencia física’.

“A veces el ‘caramelo’ ayuda también, o sea si llega David Beckham vestido de rosado, yo lo veo como un Ken”, comentó Tilsa sobre el look de Cuevita.

Magaly Medina ‘parcha’ a Tilsa Lozano

Ante ello, Magaly Medina no pudo quedarse callada y le dio su vuelto a la exVengadora. Según la conductora de espectáculos, Tilsa Lozano no tiene autoridad moral para criticar a Cueva pues su futuro esposo Jackson Mora no es precisamente David Beckham.

“Le dijo como Cueva es feo no le queda el rosado. Debería de fijarse mejor en el Ken que tiene al lado, porque Jackson Mora no tiene nada de Ken. Cueva estaba feliz con su terno, este Jackson no tiene nada de Ken. David Beckham no es, en vez de estar fijándose en Cueva... Por lo menos Cueva tiene más plata que Jackson Mora. Así que dicen que el que tiene plata hace lo que se le da la gana y se viste como quiere. Mira pues la diferencia, entonces ella lo vestirá (Tilsa) para que al menos no haga el ridículo”, expresó Magaly Medina durante su programa de ATV.

“Imagínate, ¿cómo no se va dar cuenta de lo que tiene en casa? ¿no? Yo que ella me quedo calladita la boca, Si yo tengo en casa un churro, alto y papacito, entonces tengo autoridad para criticar a otros, pero si no y tienes lo único que encontraste hasta estas alturas de la vida, entonces mejor deja que Cuevita se vista como se le da la gana”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR