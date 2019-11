La conductora Laura Borlini lamentó la “irresponsabilidad” de Juan Carlos Orderique, quien el último fin de semana protagonizó un accidente mientras manejaba su vehículo en estado de ebriedad.

“Pésimo, pésimo, no cuesta nada pedir un chofer de reemplazo”, comentó la presentadora de “En exclusiva” para diario Ojo.

Sin embargo, Laura Borlini no quiso comentar sobre el accionar de América Televisión respecto a este tema: “No sé cuáles son las medidas que han tomado”.

Eso sí, Laura Borlini aseguró que no hay excusas para conducir bajo los efectos del alcohol. “Lamentable, salimos en la televisión todo el tiempo a decir “si tomas no manejes”, y después salir tomado me parece atroz. Y nada de que el trago, que por el trago no me di cuenta, perdí el conocimiento, no sabía lo que hacía. Cuando uno empieza a tomar uno tiene que saber cuál es su límite”, sostuvo.

La conductora, además, señaló que Juan Carlos Orderique debe hacerse responsable: “Somos irresponsables, muchas veces pensando “no va a pasar nada” , pero pasa. Se tiene que hacer cargo de sus acciones”.

Video: Marisol Mayta