Janet Barboza ha generado polémica por el estilo que ha tenido al conducir el programa “Válgame”, ya que ha protagonizado peleas con sus colegas y ha hecho noticia por lanzar ácidos comentarios sobre algunos personajes de la farándula.

En ese sentido, su colega Laura Borlini comentó sobre esta nueva faceta y aseguró se encuentra muy sorprendida por el cambio de actitud de Janet Barboza.

“Me parece una mujer ubicada y chamba, pero sí debo reconocer que también me ha sorprendido esta faceta mucho más crítica, sin mucho filtro. Aunque en algunas cosas concuerdo con ella, de repente tal vez la forma en que lo dice, como muy frontal”, dijo Laura Borlini a diario Ojo.

La conductora, además, descartó criticar el estilo de Janet Barboza: “En casi todos los programas de espectáculos siempre hay uno que el más ácido, el más frontal y está bien. Si a ella le funciona y se siente cómoda, yo no soy quién para criticarla, cada uno tiene su estilo”.

Asimismo, Laura Borlini afirmó que respeta la forma de conducir de la ‘rulitos’: “No me gusta criticar los estilos de conducción porque cada uno tiene el suyo. Hay que ver si a ella le está funcionando, si percibe que le funciona ser la mala de la película, adelante”.

No obstante, la conductora de ‘En exclusiva’ admitió que prefiere la otra imagen de Janet Barboza. “A mí me gusta la Janet un poco más tranqui, no tan criticona (...) Me gustaba la Janet más dulce”.

Video: Marisol Mayta