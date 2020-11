Después de unas horas de haberse confirmado la muerte de Magda Rodríguez, productora de “Laura Sin Censura”, Laura Bozzo se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

Sumamente desconsolada y visiblemente afectada, Laura Bozzo, la abogada de los pobres, recordó a Magda Rodríguez, contando que fue quien le dio la mano cuando ella había pisado fondo.

“De verdad, creo que esto ha sido un golpe muy fuerte para mí. Magda te quiero, te debo tanto, tanto de debo”, inició Laura Bozzo el video.

“Te acuerdas cuando llegué a tu casa, la depresión que yo estaba, tú me salvaste la vida. Tú me sacaste de todo el dolor y de todo lo que vivía. Me enseñaste a sobrevivir y hoy no tengo palabras para decirte que Dios te bendiga”, agregó Laura Bozzo.

La conductora de “Laura Sin Censura” compartió el video con un mensaje que decía: “Estoy realmente muy mal @magdaproducer me salvo la vida fue y será por siempre mi ángel de la guarda gracias por tanto te adoro”.

Estoy realmente muy mal 😫@magdaproducer me salvo la vida fue y será por siempre mi ángel de la guarda gracias por tanto te adoro ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/RZ89tum1Ek — Laura Bozzo (@laurabozzo) November 1, 2020

