Laura Bozzo vuelve a hacer noticia y es que se empezó a rumorear en la prensa mexicana que se había peleado con Magda Rodríguez, la productora de su actual programa “Laura Sin censura” y productora de “Guerreros 2020″ donde participa Nicola Porcella.

Sin embargo, esto fue descartado por la propia Laura Bozzo, junto a la productora Magda Rodríguez. Rodrigo González “Peluchín” compartió el video en donde ambas piden que dejen de inventar noticias.

Una sarcástica Laura Bozzo le preguntó a Magda Rodríguez si estaban peleada y se puso a “llorar”; a lo que la productora respondió: “Laura siempre llega a mi casa. Yo solo le hago la camita a mis amigos”.

Seguidamente, la abogada de los pobres añadió: “Yo soy como tu familia” y Magda Rodríguez respondió: “El que inventó...lo que sí tenemos es sana distancia. Que no inventen. Sé que no hay notas, pero que no inventen”.

La productora de televisión Magda Rodríguez se hizo conocida en Perú tras la llegada de Nicola Porcella a “Guerreros 2020″, pues dijo que este fue aceptado en el reality porque le hizo creer que estaba fitness, pero se trataba de una foto pasada.

Resulta que Nicola Porcella le había enviado a la productora una foto pasada y desde entonces fue puesto a dieta.

¿Laura Bozzo se peleó con Magda Rodríguez, productora de Nicola Porcella en “Guerreros 2020″? -OJO

