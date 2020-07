La conductora de televisión, Laura Bozzo, se mostró muy sorprendida al ser consultada sobre el posible romance que habría tenido su expareja, Cristian Suárez con Jas Davael, quien se hizo conocido por su relación con el cantante Juan Gabriel.

Y es que la popular ‘abogada de los pobres’ expresó que el argentino “está muerto para ella” e incluso mencionó la denuncia pendiente que tienen tanto en México, como en Miami.

“Yo nunca he tenido noción (del romance de Cristian Suárez con otros hombres). Sería una falta de respeto más ahora que tengo una denuncia contra él. Hace dos años la reactualicé por las cosas que está declarando. Que los abogados se encarguen”, aseguró Laura al programa ‘Hoy’.

Asimismo, Bozzo indicó que nunca vio algún tipo de comportamiento que la hiciera sospechar o tener algún indicio de un posible acercamiento entre el intérprete de “Querida” y Jas.

“Yo nunca lo he visto. Yo tengo un bozal con él. Yo no hablo de eso. Para mí está muerto. La gente que me hace daño para mí está muerte. Tengo amnesia selectiva”, agregó.

Por otra parte, los conductores del programa matutino mexicano indicaron que habían tenido comunicación con Devael, sin embargo, no negó ni confirmó nada, dejando abierta la posibilidad a fuertes especulaciones.

