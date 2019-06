Leonard León habla tras denuncia de su hermana: "La conozco mejor que nadie"| VIDEO

Tras ser denunciado por su hermana por el presunto delito de violencia familiar en Chiclayo, el cantante de cumbia, Leonard León rompió su silencio.

En comunicación con "Válgame Dios", Leonard León, negó rotundamente haber golpeado a su hermana, aunque ella, Vanessa León, asegura que la pateó en la pierna e insultó.

"Mira, de que me siento un poco conmocionado es verdad, por todo lo que se ha tratado de levantar, todas las falsas acusaciones, pero ya en su momento voy a hablar. No, es que jamás a sucedido eso de ahí, jamás. Lo niego rotundamente", dijo a través del teléfono.

Según Leonard León, no le sorprende las acusaciones de su hermana. "Sí he escuchado todo, a mí nadie me tiene que decir como es ella porque yo la conozco mejor que nadie, por eso no me sorprende ningún comentario de esos".

Lo que se conoció es que la mamá de Leonard León estaría mal de salud debido a esta situación.

"Eso ha sido en presencia de mi mamá, pero son temas que ya les contaré en su momento. Claro nadie puede tratarla mal a ella. Es algo que jamás voy a permitir", añadió el cumbiambero.