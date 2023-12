Leslie Shaw y Micheille Soifer se reencontraron en la final de ‘Esto es Guerra’, donde cada una realizó su show para mostrar su talento ante los televidentes.

Sin embargo, la artista decidió marcar diferencia con la popular ‘Michi’, pues afirma que ha sido humilde por cantar al lado de una chica que hace covers.

“ Yo soy súper rencorosa. El próximo año me vengo con más odio, con venganza, así que métanse conmigo que me encanta pelear ”, sostuvo Shaw a Trome.

“ Mucho tiempo he sido muy humilde, primero con el ‘cara de rata’, después con el ‘orejitas’. Ahora he demostrado mi humildad viniendo a competir con una chica que solo canta covers ”, añadió.

En ese sentido, la intérprete de ‘Piscis’ resalta que le encanta restregarle su talento a todo el mundo porque está en el mejor momento de su carrera.

“Yo no estoy cantando con ella. Ella me da igual. He venido a mostrar un buen show para que aprendan un poquito ”, manifestó Leslie.

“Estoy en el top, siento que estoy en mi mejor momento y me encanta restregarle mi talento a todo el mundo ”, concluyó.

