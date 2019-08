La cantante Lesly Águila se animó a dar una contundente respuesta a todos los usuarios que la critican constantemente por su peso.

A través de Instagram, la integrante de “Corazón Serrano” reveló que constantemente recibe comentarios donde la llaman “gorda” y le recomiendan que no pose en bikini.

“Que Lesly, estás gorda; tienes mucha papada; estás flaca; más papa al caldo; no te vistas así; no publiques fotos en bikini, entre miles de insultos que no acabaría al escribirlos”, escribió la cantante.

Pese a las críticas de sus detractores, Lesly Águila envió un mensaje de empoderamiento a todas las personas que critican la apariencia en las redes sociales.

“Nos hemos acostumbrado a fijarnos tanto en lo físico que nos olvidamos en amarnos tal y como somos. Nos creemos con tanta autoridad de poner calificativos ofensivos detrás de una red social. Claro, es que no somos lo suficiente valientes de poder enfrentar a alguien cara a cara”.

Foto: Instagram Lesly Águila

“Acepto que hace muchos años recibía mucho más este tipo de ataques que la verdad me deprimían ya que tenía un pensamiento equivocado. Pero ¿ustedes creen que a estas alturas me va a afectar algo similar a lo que viví hace años? ¡NO SEÑORES!”, agregó.

Asimismo, la artista aseguró que continuará publicando las fotos que desea porque es feliz tal como es: “Yo seguiré con lo mío, haciendo música, publicando todas las fotos o videos posibles porque así yo lo quiero, porque me amo tal y como soy. Porque al fin y al cabo lo que te hace hermosa y ÚNICA son tus acciones y la tranquilidad de que día a día te conviertes en una mejor persona y eso lo consigues obrando bien. ¡Sé feliz! La vida es una sola”, puntualizó.