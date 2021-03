Lesly Castillo realizó una trasmisión en vivo en sus redes sociales, donde se animó a confesarle a sus seguidores por quién piensa votar en estas Elecciones 2021. La modelo insistió a sus fanáticos que se informen antes de elegir un candidato, pues “se necesita que nuestro país cambie”.

“Lo único que les pido es que evalúen bien por quién van a votar. Piénsenlo bien, googléenlo, fíjense todo lo que hacen... Ya saben cuál es mi preferido”, mencionó.

La empresaria aseguró que votaría por Hernando de Soto. “Ya lo dije y yo siento que pueden buscar información de todos, no solo de esa persona que yo les estoy diciendo. No es que tampoco les esté influenciando que tienen que votar por él, pero averígüense bien la persona mejor preparada, la persona que vean o que les diga su corazón ‘él puede ser el presidente’, ese es”, expresó.

En ese sentido, muchos usuarios la comenzaron a criticar por revelar su voto al ser un personaje público. “Yo les estoy diciendo mi candidato para que después no me digan que voté por una persona que no estaba preparada. Al final, yo siento que debe de haber personas preparadas y para mí, me encanta”, dijo.

