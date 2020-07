Marjorie de Sousa interpuesto una demanda contra Julián Gil para quitarle la patria potestad de su hijo Matías, una acción legal que ha reavivado el conflicto entre los famosos actores.

Ante esta situación pública, la conductora Lili Estefan se refirió al respecto en la reciente edición de “El gordo y la flaca”, donde dejó claro que está a favor de Gil.

Resulta que la periodista Tanya Charry presentó un informe en el programa de Univision sobre la batalla legal de Marjorie y Julián, donde se recalcó que el actor viene gastando mucho dinero para llegar a un acuerdo con la madre de su hijo.

“Ha tenido que pelear, gastarse un dineral, tiene que sentirse de una manera u otra que le han pasado por arriba, lo han aplastado, no le han hecho caso. Julián es un hombre divorciado, hay un patrón que nosotros podemos ver con relaciones anteriores en el que se nota que se ha portado muy bien con sus otros hijos. Para mí, personalmente, no tiene sentido”, dijo a Charry.

Lili Estefan estuvo atenta a la nota de “El gordo y la flaca” y al finalizar el infome dio su opinión al respecto. “Lo siento mucho por él (Julián Gil), me parte el alma”, expresó.

Además, Estefan cuestionó a Marjorie de Sousa por aceptar el dinero de Julián Gil, pero no como padre de su hijo. “Esto sí me extraña mucho, que Marjorie acepte el dinero, pero que no acepte al papá. Eso sí me extraña mucho”, sentenció.

