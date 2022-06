No hay primera sin segunda. Lisandra Lizama llegó a Lima el pasado 20 de junio y ya prepara lo que será su boda en nuestro país con el empresario Mauricio Diez Canseco.

Si bien la pareja contrajo matrimonio en Cuba en abril pasado, la cantante y líder de las ‘Chica Doradas’ sostuvo que esta vez se hará en la tierra del ‘pizzero’ para compartir las amistades y familiares de él.

En ese sentido, la guapa cubana indicó que la ceremonia será este 12 de julio en la Rosa Náutica.

“Es un lugar bello, y nos daremos el ‘sí, acepto’ por segunda vez. Estoy muy emocionada porque le tengo un gran amor a Mauricio. Si en Cuba fue una boda de ensueño, en Lima será mágica”, dijo la también actriz.

Asimismo, la esposa del popular ‘Brad Pizza’ contó que los hijos de su amado la recibieron de la mejor manera y que son una gran familia. Además, mencionó que está maravillada por los lugares bonitos que hay en el Perú.

“Ya he visitado algunos lugares y son preciosos. Perú tiene todo, desde la comida, cultura, etc. Por mí, me quedaría a vivir, pero iremos viendo”, agregó.

Por su parte, Mauricio se mostró emocionado de tener a su esposa a su lado y, que pese a quién le pese, aseguró que están “locos de amor”. “Desde que la vi, me impresionó y hubo una química en todo”, reveló.

“Nuestro amor crece y nadie podrá detenerlo. Somo una pareja que tiene las cosas claras y nos amamos mucho”, precisó el empresario dueño de la cadena de de Rústica.

