Lita Pezo tiene la voz bajita cuando charla, pero cuando canta, le sale todo un Perú. Ella se alista para dejar en alto a nuestro país en el Festival de Viña del Mar y en esta entrevista nos habla de su temor por una posible cancelación del evento, además nos cuenta sobre su amor.

¿Te preocupa que se cancele el festival por todo lo que se vive en Chile?

Estamos a la expectativa de cualquier decisión que tomen. Justo se ha postergado la gala 0, el de la alfombra roja, pero hasta el momento el festival continúa, pero definitivamente es una pena esta tragedia de los hermanos chilenos. Creo que nadie se esperaba lo que pasa en Valparaíso, pero sé que van a salir adelante.

Cuéntame de la canción que presentarás

“Luchadora” es una canción que habla de la resiliencia, la fortaleza, la perseverancia, la constancia que tenemos cada uno de nosotros a lo largo de la vida. Definitivamente esta canción para mí es un regalo, es un tema basado en mi historia por el maestro José Abraham. Todos somos luchadores de nuestra propia historia. En mi caso estoy luchando desde muy pequeñita en el ambiente de la música y sigo.

¿Cómo nace el bichito de meterte a la música?

Impulsado por mi papá, siempre fue por él y desde los siete años que empiezo a concursar en festivales de canto. Por medio de mi canto podía ayudar a mi familia, éramos de clase media baja. Empezó como una aventura con mi papá y a los 15 años lo tomé de manera profesional.

¿La presión no es muy alta al iniciarte desde muy pequeña?

Claro, definitivamente es difícil, pero creo que eso también de alguna manera a mí me ayudó a madurar, a tener responsabilidades y a ayudar a mi familia, el poder darle una estabilidad a mi hermano, a las personas que me acompañaban. Tuve que dejar ciertas cosas, pero gracias a Dios, creo que de alguna manera lo supe manejar. Si no hubiera sido eso, mi historia sería otra.

¿Y en el colegio cómo eras?

Era una chica bastante callada, tímida. Hasta ahora en el escenario o en una entrevista soy muy introvertida. Ya cuando entro en confianza me suelto. En el colegio no era primer lugar, pero tampoco última, me mantenía entre los alumnos promedio. Lo que sí, matemática nada de nada, pero para cantar era la primera.

¿Eras deportista?

Muy poco, jugaba vóley hasta que tuve un pelotazo en la cara y nunca más agarré el balón.

Nunca tendrás tiempo para el amor...

Te diré que estaba muy enfocada en mi carrera desde el colegio hasta la pandemia, por ahí tuve la oportunidad de conocer a alguien y gracias a Dios estamos muy bien. Antes no tuve.

¿En pandemia te agarró el amor y no el COVID-19?

Sí, medio raro, estaba muy metida en mi trabajo, y es que tampoco lo busqué, simplemente se dio; es una persona muy linda, noble, correcta que me acompaña y me apoya.

Pero en pandemia nadie salía, no creo que lo conociste por delivery

No, yo ya lo conocía desde hace tiempo y bueno en pandemia se da la oportunidad de volver a contactarnos, de volver a conocernos y ahí se dio de manera muy orgánica. Ahora seguimos y trabajamos juntos. Entonces es parte de mi equipo también.

¿Cómo piensas pasar el 14 de febrero?

Soy detallista, pero no me gusta que me regalen cosas grandes, me gusta más el detalle de la persona, si le nace un recuerdito de fotos, yo feliz y lo conservo. Tengo un cofre lleno de cositas de personas importantes y especiales. No espero grandezas.

Amor en pandemia puede ser un buen tema musical

Ya me tocará escribir, ahora estoy tocando el ukelele y por ahí puede que nazca algo.

¿A qué artistas admiras?

A parte de Eva Ayllón, sigo a Isabel Pantoja, Mon Laferte, Miriam Hernández, Yuri. Uy, tengo una lista grande que admiro, no solo por su voz, también por la historia de cada una.

¿A parte de la música romántica, escuchas otro género?

Para cantar sí me inclino por la balada, los boleros o las rancheras, pero en realidad escucho de todo, hasta heavy metal, pues en la diversidad está el gusto.

¿Crees que la música criolla está muriendo?

Uy, bueno, definitivamente espero que no, he visto muchos jóvenes de mi generación que están impulsando este género y espero que no se pierda porque es parte de nuestra de identidad.

LITA MELISSA PEZO CAUPER

Se dio a conocer en la escena musical cuando tenía solo 14 años tras ganar la primera temporada del concurso de imitación musical infantil “Yo Soy Kids” en el año 2014 cuando imitó a Isabel Pantoja.