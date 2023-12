La organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar anunció que la baladista peruana Lita Pezo ha sido seleccionada para participar en la categoría internacional con su canción “Luchadora”. La cantante iquiteña representará al Perú en la edición 63 de la competición de la música latina más importante del mundo, a realizarse del 25 de febrero al 1 de marzo, en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, de la ciudad chilena de Viña del Mar.

“Luchadora” es una balada pop que destaca en su potente lírica el empoderamiento femenino, canción de la autoría del reconocido compositor español José Abraham, inspirada en duros pasajes de la vida de la cantante, que Lita dedica a niñas y mujeres que luchan cada día por salir adelante. “A través de esta canción quiero rendirle homenaje a todas las niñas y mujeres que luchan por alcanzar sus sueños ante cualquier adversidad”, afirma Pezo.

“Estoy cumpliendo uno de los más grandes sueños que he tenido desde niña, más aún cuando desde pequeña he estado participando en diferentes festivales en los que me di a conocer. Más allá de los resultados, estar compitiendo en Viña 2024 es un gran paso en mi carrera. El solo hecho de estar ahí representando a mi país ya es muy significativo para mí”, acota Pezo emocionada.

Con la confirmación de su participación en Viña, Lita cierra un año de mucho crecimiento en su carrera. Apoyada por la maestra Eva Ayllón, la cantante lanzó sus dos primeras canciones inéditas: “Me cansé de ti” y “Luchadora” (https://youtu.be/vXq6ZUycSMo?si=X6VeKipxVZuwgsRv) que ya cuentan con millones de vistas en su canal oficial de YouTube. Asimismo, incursionó en el teatro musical, descubriendo una vena actoral que ha comenzado a cultivar.

Lita Pezo fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de Viña del Mar 2024.

Felicita a Rubí Palomino

Lita Pezo felicita también que su colega Rubí Palomino haya sido seleccionada para representar a nuestro país en la competencia folclórica de Viña 2024, categoría que el año pasado ganó Milena Warthon. “No me cabe duda de que Rubí tendrá una estupenda participación. Ella es una excelente representante del Perú. La mujer peruana estará presente en Viña”, afirma Lita.

Cartelera confirmada

En el Perú, Viña 2024, evento que será conducido por María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, podrá verse en vivo en la plataforma de streaming Star+ y en los medios digitales de Billboard. Artistas como Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Andrea Bocelli, Miranda, Maná, Men at Work, Mora, Anitta, Los Bunkers, Young Cister, Peso Pluma y María Becerra han sido confirmados en su cartelera.