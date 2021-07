La periodista Lourdes Sacín se mostró feliz por Dalia Durán, aún esposa de John Kelvin, luego de que Andrés Hurtado le propusiera ser su modelo en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

“No vi el programa Sábados Con Andrés pero acabo de revisarlo y veo la gran sorpresa que le tenían preparada para Dalia con un contrato como modelo de su programa por 6 meses”, escribió.

Seguidamente enumeró toda la ayuda que recibió Dalia Durás tras sufrir agresión física y sexual por parte del cantante de cumbia.

“Luego la diseñadora Maritza Mendoza le pagará por cada vestido que lleva use de su colección durante el programa. Además Laura Huarcayo se asociará con ella en el tema de belleza ya que ella tiene una peluquería. También se presentó el encargado de Jossety y Génesis para la donación. Toda una sorpresota en realidad”.

Lourdes Sacín pidió no criticar a Dalia Durán por la ayuda recibida, pues según ella cualquiera lo hubiera aceptado.

“Dejen de criticar de envidia porque ninguna otra mujer hubiera rechazado esa ayuda. No sólo la económica, sino ser parte del programa de Andrés. Tuvo suerte de que Andrés Hurtado la apoye y que bueno que al menos se ayude a una de tantas mujeres maltratadas. A mí si me alegra su gesto. Acuérdense que Andrés no está en obligación de ayudar a todas sino que es algo voluntario, quien debe apoyar es el estado a través del Ministerio de la Mujer. No soy fan de Andrés pero me consta que ayuda a muchas personas desconocidas en su programa, no sólo ahora por ser un caso mediático, sino siempre”.

