El cantante de cumbia, Lucho Paz, sorprendió a todos sus seguidores al utilizar sus redes sociales para informar que actualmente viene enfrentando una dura y complicada batalla para vencer al coronavirus. Y es que el artista nacional explicó por qué había estado ausente durante estas semanas.

“Queridos amigos, muchos de ustedes me han estado preguntando por el motivo de mi ausencia en estos últimos 15 días. En primer lugar debo agradecer a Dios porque me ha permitido enfrentar el COVID-19 con las fuerzas necesarias para salir adelante. El proceso ha sido complejo y largo, aún me encuentro en tratamiento pero ahora me siento mucho mejor”, comenzó escribiendo en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, el exintegrante de Agua Marina señaló que pese a tener antecedentes de salud, no ha sufrido ningún tipo de complicación con esta enfermedad.

“He tenido la fortuna de no haber sufrido ninguna complicación a pesar de mis riesgos de salud. Espero pronto estar completamente recuperado para seguir llevándoles buena música y alegría con mi trabajo. A seguir cuidándose mucho, cuiden a sus familias, tomen las precauciones del caso”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR