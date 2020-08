Tras las declaraciones vertidas por Juliana Oxenford, en donde se refirió a los contratos de su padre Marcelo Oxenford con la municipalidad de La Molina, donde lo llamó “señor” y lo calificó de escandaloso su sueldo que le paga el alcalde, Álvaro Paz de la Barra, su hermana Lucía Oxenford escribió unos tuits que dieron a conocer su malestar.

“Qué bestia, cómo jo(...)”, escribió la menor de los Oxenford, asimismo publicó un meme de un perrito tomando jugo de odio. De esta manera, mostró su malestar contra una persona que ella considera sólo sabe esparcir el odio. Por el momento, la también hija de Marcelo ha preferido no compartir su opinión sobre el tema.

“Me parece un escándalo que estén gastando tanto dinero para contratar a un actor para leer cuentos, creo que hay otras necesidades, tanta plata en momentos de crisis me parece pésimo “, sostuvo la conductora de “Al estilo con Juliana”.

“De eso que me metan en la jugada (...) al alcalde le he dado con palo, me parece que es un figuretti que quiere arreglarse el pelito con laca, yo no soy funcionaria del Estado, me quieren agarrar de piñata y no lo voy a aceptar”, añadió Juliana Oxenford.

¿LA VERSIÓN FEMENINA DE CAÍN Y ABEL?

En mayo de este año, ambas protagonizaron un momento tenso cuando un seguidor de la actriz le preguntó cuál era su opinión sobre su hermana. Lucía respondió que prefería no hablar sobre el tema y que le consulten a la misma Juliana.

“No he leído mucho sobre el tema, si sé que algo dijo (...) el exceso de honestidad ha hecho que la coyuntura me juegue malas pasadas, cuando me preguntaron por mi papá, yo fui honesta yo dije que no tenía mayor relación, y salieron a bombardearme, ella, mi papá (...) Yo en realidad nunca he necesitado hablar de terceras personas para lograr algo en la vida”, sostuvo la periodista.

Lucía Oxenford no se quedó callada y publicó un escueto mensaje en su cuenta de Twitter donde habla de la hipocresía: “Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita. Hay dos opciones: “O te está mintiendo O realmente no es un humano””. Un usuario de redes sociales consideró que el mensaje es dirigido para Juliana Oxenford y le escribió: “Si eso piensas creo deberías aclarar la situación tu misma y no solo decir: “pregúntenle a ella”. Cada historia tiene dos versiones y fin del tema”, señaló el usuario en redes sociales.