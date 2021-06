La modelo Luciana Fuster reveló que recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos.

“Hace unos días en USA pude vacunarme al fin, así que ahora queda una vacuna más libre aquí en Perú y deseo de todo corazón que pasen los días rápido para que todos puedan estar protegidos”, señaló Luciana Fuster en su cuenta de Instagram.

La participante de “Esto es guerra”, a través de las historias, señaló que había recibido comentarios sobre su vacunación en Estados Unidos y explicó que decidió hacerlo para estar protegida contra el COVID-19.

“Dejen las complicaciones por un momento de lado, que si me vacuné o no me vacuné... me vacuné porque si puedo hacerlo, lo voy a hacer, porque quiero estar protegida y porque si tengo la posibilidad de que en mi país quede una vacuna más libre y no usar yo y que la pueda usar otra persona, lo voy a hacer”, expresó.

De otro lado, Luciana Fuster contó que tuvo fiebre horas después de recibir la vacuna: “Cuando te vacunan se siente como incomodidad, no es dolor, es incomodidad que hasta ahora siento (...) Me dio fiebre pero no como las que me dan siempre”.

Asimismo, Luciana Fuster recordó que los peruanos que se vacunaron en extranjero deben llenar sus datos para no ser tomados en cuenta en el cronograma de vacunación en Perú:

“Nota: A todos los que tienen la oportunidad de vacunarse en el extranjero, no se olviden de llenar el formulario para que ya no nos tomen en cuenta y nuestras vacunas queden para los demás”.

Fuente: Instagram Luciana Fuster

