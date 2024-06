Luciana Fuster recordó que el 22 de junio fue una fecha muy especial para ella, ya que cumplió un año desde que se coronó como Miss Grand Perú.

“Hoy se cumple un año desde que me convertí en Miss Grand Perú 2023. Título que llevaré por siempre, sobre todo en mi corazón y que espero también haya dejado una gran huella en los suyos”, posteó en su Instagram.

“Hoy celebro un año de reinado, el cual no acaba sino hasta conocer a nuestra siguiente Miss Grand Perú 2024, lo que me tiene con una mezcla de sentimientos entre nostalgia, gratitud, alegría y un sinfín más”, agregó la novia de Patricio Parodi.

También señaló que desde su coronación como Mis Grand Internacional en octubre pasado ha vivido maravillosas experiencias.

“Mi corazón está lleno de amor por cada experiencia tan hermosa e inolvidable durante mi reinado. Realmente es un honor haber tenido esta corona que me llevó a competir internacionalmente y tiene mucho significado para mí. Gracias familia Miss Grand Perú por un año tan mágico. Tengo la certeza de que este no es el final, sino una continuación de lo que hemos logrado trabajar en el tiempo que he tenido en el país durante este año. Nos vemos muy pronto, Perú”, finalizó Luciana Fuster.

ALGO MÁS

Luciana y Patricio Parodi tienen más de dos años de relación y en más de una ocasión han contando que tienen planes de matrimonio.