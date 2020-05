La actriz cómica Lucy Cabrera está completamente irreconocible tras bajar 39 kilos de peso, luego de realizarse el by-pass gástrico.

Lucy Cabrera contó que lo hizo por su salud y actualmente se siente feliz por el cambio que ha tenido su vida, al bajar varios kilos de peso desde hace 7 meses desde que fue operada.

“He perdido aproximadamente 39 kilos, me faltan 13 más y tengo 7 meses de operada”, contó Lucy Cabrera para Trome. Además agregó que lo tenía pensado desde el año 2014.

“Cuesta dejar de pensar como gorda, empezar a amarte. La obesidad te trae muchas enfermedades, tenía principio de diabetes, apena del sueño, hipertensión, pero más temor me daba lo del hígado graso. Hoy como mejor que hace 20 años, siento que he vuelto a nacer”, agregó.

Lucy Cabrera añadió que antes de la operación no podía respirar y se cansaba al caminar. “Hacía mi dieta, bajé hasta 106 kilos y luego me operé. Aún no me he pesado desde marzo que estaba en 75, pero de esa fecha he perdido más peso, pues uso talla de pantalón 30 y por primera vez en mi vida estoy usando talla ‘xs’ en vestidos”, finalizó.

