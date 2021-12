El exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe informó que se encuentra internado desde el miércoles 15 de diciembre en una clínica ubicada en el Callao.

Según un comunicado publicado en Instagram, el popular ‘Cuto’ descartó tener COVID-19: “A la familia, amigos, y a la opinión pública: Me encuentro internado, desde ayer, en la clínica Auna de la sede Bellavista. Hago la aclaración que no se trata de COVID 19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”.

Pese a ello, los médicos de la clínica continían realizando análisis para saber qué le pasa: “Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”, relató Luis Guadalupe.

En ese sentido, ‘Cuto’ Guadalupe pidió la comprensión de las empresas con las que trabaja, pues ahora debe enfocarse en su salud:

“Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados. Espero la comprensión de las empresas dado mi situación actual”, se lee en el comunicado.

