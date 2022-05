El cantante Luis Fonsi sorprendió a propios y extraños al referirse a su divorcio de la conductora de televisión Adamari López, con quien estuvo casado del 2006 al 2010. Y es que, aunque no acostumbra a hablar de su vida personal, esta vez, el intérprete de Despacito confesó que fue uno de los momentos más duros de su vida.

En diálogo con el periodista Martín Cárcamo del programa chileno De tú a tú, Luis Fonsi habló sobre los golpes que le ha tocado vivir: “Gracias a Dios no he tenido una tragedia, pero a nivel personal he tenido mis altas y mis bajas. Y eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a apreciar las cosas y a ver la vida de otro color”.

De acuerdo a la revista Hola, el conductor insistió al preguntarle sobre una experiencia que “lo haya golpeado” a nivel emocional, siendo el momento en el que Luis Fonsi recordó su divorcio de Adamari López: “Un divorcio no es nada divertido para nadie”.

“Y mucha gente ha pasado por eso, no entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunten cuando uno no quiere hablar de eso”, explicó Luis Fonsi, recordando lo mediático que fue su divorcio debido a que Adamari López recién se recuperaba del cáncer de seno.

Como se recuerda, luego de su divorcio, Luis Fonsi se enamoró de la modelo Águeda López y tuvieron dos hijos: Mikaela (2011) y Rocco (2016).

Por su parte, Adamari López conoció a Toni Costa en el año 2011. La pareja tuvo a su única hija, Alaia, en el año 2015, pero anunciaron su separación en mayo del 2021.

