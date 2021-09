Lyn May sigue dando de que hablar, ya que todos están muy interesados en saber si es verdad que la vedette está embarazada a sus 68 años. Sin embargo, la mexicana hace caso a las críticas y anunció que está esperando dos bebés y el día de hoy celebrara su embarazo de tres meses con un baby shower.

Además, el peculiar personaje confesó que le gustaría que la cantante Cher o Thalía sean las madrinas de sus hijos.

“Todavía no se comunica conmigo, pero Thalía está buena para madrina o Cher. Pero Thalía, quiero que seas madrina de mis hijos, entonces no te rajes. Quiero que vengas de madrina de mis dos hijos y aquí te quiero de madrina”, declaró a la prensa.

Por otro lado, sobre el hecho de que aún no se le note el embarazo, Lyn May aseguró que en sus embarazos se le notan en las caderas, pues siempre se ensanchan.

“Es que sabes que pasa, se me van a mi los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo”, indicó entre risas.

