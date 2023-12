El recordado y famoso actor Macaulay Culkin, reconocido por su exitoso papel de Kevin McCallister en la película “Mi pobre angelito” (1990) fue galardonado con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En la ceremonia, estuvo presente Catherine O’Hara, quien le dio vida a su “madre” en el popular filme noventero que catapultó a Culkin a la fama.

La actriz resaltó el talento actoral de “su hijo” y le atribuyó el éxito de la cinta dirigida por Chris Colombus, que recaudó 285 millones de dólares a nivel internacional.

“Mi pobre angelito es y siempre será una adorada sensación global (...) La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin”, dijo, a lo que el actor no pudo contener las lágrimas.

En familia

Macaulay Culkin, de 43 años, asistió a la ceremonia junto a su esposa Brenda Song a quien le dedicó su emotivo discurso.

“No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, señaló el actor que ha logrado superar su adicción a las drogas previo a su amplio historial de polémicas y excesos.

Brenda Song y Macaulay Culkin tuvieron una hija en abril de 2021 a la que llamaron Dakota y ahora tienen un segundo hijo que nació en 2022.