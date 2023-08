Magaly a Pamela al pedir que la dejen en paz por rumores de infidelidad: “No puedes hacerte la víctima”

En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina le recordó a Pamela Franco los inicios de su romance con Christian Domínguez, tras la presunta infidelidad a Isabel Acevedo, ‘Chabelita’.

La cantante se presentó en ‘América Hoy’ para pedir que la dejen en paz, luego de que ‘Metiche’ comentara que Domínguez ya le había sido infiel. “ Todos los programas de espectáculos están esperando que Christian me engañe, me llega. Si me engaña, ahí hablen, mientras estoy en mi día a día, déjenme tranquila ”, manifestó Franco.

Tras estas declaraciones, la periodista le pidió que aguante los comentarios, pues ella sabía con qué tipo de hombre se estaba metiendo. “ Tienes que aguantarte pues Pamela, además, recuerda en qué circunstancias y cómo empezó tu romance con Christian. Ahora no puedes venir a hacerte la víctima, tienes que aguantar nomás ”, expresó la conductora de TV.

Además, le recordó que Christian Domínguez fue el hombre que ella eligió, aún sabiendo sus antecedentes. “ Puede que cambie, con mucha fuerza de voluntad, disciplina y realmente debe estar enamorado, pero los valores no se pueden cambiar en la vida ”, concluyó.

