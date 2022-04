No perdona a nadie. Luego de las infidelidades de Óscar del Portal y Aldo Miyashiro, a Magaly le llegaron muchos mensajes de que el karma podía tocarla, incluso Gisela lo mencionó, pero la ‘urraca’ no cree en nadie y confesó que si le pasa, ella misma lo sacará.

Magaly no se ahorró ni una palabra en responderle a Gisela Valcárcel: “Encima toda dice, ‘ay porque eso se te puede regresar a ti’, si se me regresa a mí, yo seré la primera en mandar a mis investigadores a hacerlo, yo la primera en sacarlo, la primera en decirlo, porque soy una figura pública, el día que mi marido me saque la vuelta, me voy a enterar así, porque todo el público lo está mirando, lo miran con lupa, así que me voy a enterar rápido y se los voy a agradecer “.

La ‘urraca’ además afirmó que ella misma hablaría del tema, porque es un personaje público y su esposo está advertido: “voy a hablar con la misma imparcialidad que trato todos estos temas, lo que tenga que pasar me pasará, y no digo nunca me va a pasar a mí, puede pasar, pero como soy una figura pública, de la misma manera como trato las infidelidades, trataré en caso de que me toque a mí y eso mi marido lo tiene clarísimo“.

