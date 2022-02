¡Se mandó con todo! Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para criticar la oficialización entre Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda. No obstante, la conductora aseguró que la modelo y el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, están en una “competencia” constante de quién se enamora primero y lo evidencia todo en sus redes sociales.

“Melissa y el Gato están en una competencia de quién se enamora primero. Entendemos lo de él por el despecho, herido, lastimado, amor propio, encontró una chiquita con la que hizo clic rápidamente, pero el Gato podría hacer clic con cualquier gata, perdón, con cualquier persona que conociera, porque está como un minino hambriento de afecto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ le advirtió al pelotero del Sport Boys, que su actual relación sentimental con Alexandra Venturo no duraría mucho porque habrían comenzado demasiado rápido.

“Cualquiera que le de un pancito al Gato, un poquito de lechita, se lo llevaba... Porque este pobre gato abandonado siempre nos ha parecido un hombre con una necesidad de afecto, no pudo soportar la soledad y conectó con alguien que vino a llenarle los vacíos emocionales que él necesita”, agregó.

“Pero esos romances donde eres la tuerca que se necesita para que funciones, a la larga no funcionan... Porque eso no es amor, no hay que confundir necesidad con amor”, finalizó diciendo Magaly Medina.

