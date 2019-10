La conductora de Magaly TV La firme, Magaly Medina, no se guardó nada al enterarse que Silvia Cornejo le realizó una sorpresa de cumpleaños a su esposo y padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau.

La 'urraca' dijo sentir vergüenza ajena por Silvia Cornejo, pues este año su pareja fue ampayado hasta en dos oportunidades con la misma mujer, la madre de su otro hijo.

“De verdad, es no tener sangre en la cara, ustedes saben que hoy Silvia Cornejo le celebró el cumpleaños al que vimos chapando a la madre de su otro hijo, no me lo van a creer”, expresó la ‘urraca’.

Magaly Medina continuó: “porque eso, hasta la mujer que se siente estropajo se sentiría avergonzada, yo como mujer siento vergüenza ajena. Jean Paul Gabuteau es el único hombre que ella pueda considerar, ni por dinero se le puede perdonar, uno tiene que quererse más que la otra persona”.