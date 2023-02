Durante el fin de semana, un video se viralizó en los últimos días, en él se ve a Christian Yaipén, sentado al interior del bus del ‘Grupo 5′, mientras que unas fans lo grabaron y le pedían un saludo tocándole la ventana, pero él se acercó, hizo como que no veía y cerró la cortina, despertando la indignación en los cibernautas, por lo que después explicó lo que pasó.

Según Christian Yaipén, la luna del bus es polarizada, pero al revés, por eso no se puede ver de adentro hacia afuera, por eso, como no vio a las fans, decidió cerrarles la cortina, pero esta excusa no fue aceptable para Magaly Medina: “Su justificación es tonta, no es verdadera”.

La ‘urraca’ afirmó que ella ha usado autos con lunas polarizadas durante muchos años, por eso afirmó no creerle nada al menor de los Yaipén: “Sí, puedes ver hacia afuera a mí, no me va a decir que no, lo único que tenías que hacer es mover tu manito, sacas una sonrisa y agradeces, porque esas dos personas que están ahí por ti, puede ser que mañana ni se acuerden de quién eres”.

Finalmente, Magaly Medina añadió que como un personaje público, debe respetar más a sus fans: “Hay que acordarse que uno no es nadie sin su público”, además añadió que debería agradecer que haya personas que lo siguen, ya que la fama llega y se va al toque.

TE PUEDE INTERESAR