Magaly Medina recordó las pedidas de mano de la farándula a propósito de las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien aseguró que “nunca” dijo que quería casarse con Pamela Franco.

Entre las pedidas de mano que se recordó en el programa “Magaly TV La firme”, estuvo la de Mario Irivarren a Alondra García Miró cuando ambos estaban en “Combate”.

Sin embargo, la “urraca" nunca había visto estas escenas, por lo que quedó en shock: ”Mario y Alondra, esta esta es la primera vez que veo esto. Se había arrodillado a pedirle, claro, ellos eran pareja y también le dio un anillito".

Incluso, Magaly Medina comentó que, tras este episodio, Mario Irivarren ya no le pidió la mano a ninguna de sus parejas, ni siquiera a Ivana: “¿Y a Ivana Yturbe le ha dado anillo? Creo que no, no le ha dado anillo”.

La “urraca” también ironizó que Alondra García Miró olvidó la pedida una vez que conoció a Paolo Guerrero: “Ella vestida de novia y lloraba emocionada (...) Vaya, pero sin embargo después apareció Paolo Guerrero y adiós anillo, adiós arrodillada, no pasó nada con eso y Mario pasó al olvido”.

“Años después vendría la revancha porque dicen que la venganza es un plato que se come frío. Años después la “foquita” (Jefferson Farfán) e Ivana, exnovia de Mario también, salían y Mario se la quitó, o sea se cobró la revancha del jugador de fútbol y amigo (de Paolo Guerrero)”, agregó.

