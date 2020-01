La policía en retiro, Jossmery Toledo, quien se hizo conocida por su video en Tik Tok que causó polémica pues tenía el uniforme de la institución, fue duramente criticada la noche de ayer por Magaly Medina.

Jossmery Toledo fue criticada por la ‘urraca’ quien, literalmente, la ‘hizo leña’ pues dijo que la efectivo policial no se esforzó para escalar en la policía.

No solo eso, Magaly Medina mostró las inasistencias de Jossmery Toledo y hasta le hizo roche por las notas que tuvo en la institución.

Ante estas acusaciones, Jossmery Toledo quiso callar a la ‘urraca’ y mostró cuál es la segunda que estudió. La policía en retiro se mostró feliz con su título de abogada.

“Una mujer valiente no es aquella que nunca siente miedo sino aquella que a pesar de sentir miedo, se atreve a seguir adelante. Terminé el año 2019 de muchas satisfacciones para mi persona y mi carrera, termine colegiándome de abogada y les aconsejo a todos ustedes, que cuando tengan sus metas, traten de cumplirlas, siempre en el camino habrá muchas barreras, pero eso no impedirá alcanzar sus objetivos. Todos tenemos derecho a estudiar, ser profesionales y superarnos, podemos tener dos carreras y seguir preparándonos para ser mejores a mi me toco ser policía y terminar mis estudios como abogada, fue muy difícil pero lo logré y nadie me quitará la satisfacción que siento en estos momentos. Falta mucho más por aprender y superarme, gracias a mi familia que estuvo siempre apoyándome, amistades que realmente estuvieron conmigo en todo momento y muy orgullosa de mi superación. Estudien, esfuércense siempre con humildad y que nadie les quite los sueños”, escribió.